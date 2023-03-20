جدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسرأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم بمقر المحافظة، اجتماعاً لمناقشة تقرير خطة عمل شهر رمضان المبارك لفرع وزارة التجارة بمحافظة جدة للعام 1444هـ، بحضور مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة موسى الفيفي .واطلع سموه خلال الاجتماع على التقرير الذي تضمن تنفيذ جولات استباقية على الأسواق لمتابعة توفر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك ومنع بيع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.وأكد سمو محافظ جدة على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية وحماية المستهلك .// انتهى //10:58ت م0047