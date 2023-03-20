الطائف 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسانطلقت بتعليم الطائف فعاليات الأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2023 والذي تشرف عليه إدارتا الموهوبين والموهوبات، حيث أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد الشريف أمس عبر القاعة الافتراضية فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2023، والذي تنظمه إدارة الموهوبات في مقر مركز الطائف العلمي، بحضور عددٍ من القيادات التعليميةِ من الجنسين فيما أطلق المساعد للشؤون التعليمية للبنين الدكتور ساعد الثبيتي فعاليات الأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبةِ والإبداع لدى البنين والذي تنظمه إدارة الموهوبين وذلك بمدارس الأندلس الأهلية، بحضور مدير الإدارة سامي العصيمي.وأكد الدكتور الشريف أن القيادة الرشيدة يحفظها الله أولت جل اهتمامها للتعليم بكافة المراحل والمستويات، مشيرًا أن الاهتمام بفئة الطلبة الموهوبين والموهوبات يعد أحد السمات البارزة في التعليم الحاضر ، كون الاعتمادِ فيه عليهم في بناء المجتمعِ وبناء البلد ومستقبله.وقال "الشريف" إن وزارة التعليم أولت أمر الموهبة والموهوبين عنايةً كبيرةً، كذلك قدمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع كثيرًا من البرامج لاستغلالِ مواهبهم، مؤكدًا أن وزارةَ التعليم نفذت برامج خاصةً لإذكاء هذه الموهبة وتنميتها، مضيفًا أن إدارة تعليم الطائف ترعى هذه الفئة، وتوليهم جل الاهتمام من خلال تنظيم برامج خاصةٍ تزودهم فيها بالمعارف وتنمي مواهبهم وتطلق قدراتهم .يذكر أن فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2023 يضم عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الجاري للبنين والبنات تشمل معارض توعوية، وورش عملٍ إبداعيةٍ، وندوات ومحاضرات، وعروضًا لتجارب الطلبة ومعلمي ومعلمات الموهوبين، بهدفِ تنمية وتأسيس شخصيةٍ مثاليةٍ للطلبةِ الموهوبين وتنمية مواهبهم، ونشر ثقافة الإبداع والموهبة، إضافة إلى إبراز المواهب والقدرات الإبداعية.فيما يستهدف أسبوع الموهبة المجتمع المدرسي والمجتمع التربوي والمجتمع المحلي.// انتهى //11:05ت م0048