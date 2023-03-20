القاهرة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واستشارك مصر في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والذي سيعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 من الشهر الجاري بنيويورك، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، في تصريح له اليوم، إن مشاركة مصر في المؤتمر تأتي في إطار سعيها لحشدِ جهودِ المجتمع الدولي لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلبًا على العديد من الدول وعلى رأسها الدول الأفريقية، مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.// انتهى //11:09ت م0050