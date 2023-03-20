سكاكا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إلكترونياً 4 مشروعات تعليمية بمحافظة القريات.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي يرافقه عدد من قيادات التعليم بالمحافظة .وشملت المشروعات المدشنة الابتدائية التاسعة والعشرون، ومجمع إسكان الملك عبدالله، والروضة الرابعة، والابتدائية الحادية والعشرون، بقيمة إجمالية بلغت ستة وأربعين ميلوناً وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وستمائة وستة ريالات .واستمع سموه إلى كلمة من مدير تعليم القريات حول المشروعات المنفذة وقيمتها ومدة التنفيذ، ودورها في دفع العجلة التنموية للتعليم في المحافظة، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي يجده التعليم من القيادة الرشيدة - أيدها الله-، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة الجوف على تدشين هذه المشروعات التعليمية الجديدة والتي ستسهم في تحفيز الطلاب والطالبات من خلال توفير البيئة الجاذبة لهم وفق تنمية وتطوير التعليم في مختلف المجالات، ومنها تطوير المباني التعليمية، وتوفير التجهيزات اللازمة لها للاستغناء عن المباني المستأجرة .وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن ما تحظى به منطقة الجوف من دعم ورعاية وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسوة بمناطق المملكة كافة، واهتمامهم بالمواطن في كل مكان، منوهاً سموه بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة –أيدها الله- لقطاع التعليم بمنطقة الجوف ومحافظاتها لإيجاد البيئة التعليمية والتربوية المثالية لأبنائنا الطلاب والطالبات ، مؤكداً السعي نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- نحو بناء جيل يتسلح بالإيمان والعلم والقيم والولاء الوطني، ويتكئ على الكفايات والمهارات اللازمة لخدمة الوطن الغالي، والإسهام في التطوير والنهضة، والتقدم وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.// انتهى //11:11ت م0051