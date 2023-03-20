جيزان 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، تهيئة 9717 مسجداً وجامعاً بالمنطقة؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال صيانتها ونظافتها وتعقيمها وتجديد الفرش، حيث تم تهيئة 320 مسجداً في مدينة جيزان، و 1233 مسجداً في صبيا، و 994 مسجداً في أبي عريش، و 1016 مسجداً في صامطة، و 361 مسجداً في الحُرث، و 406 مساجد في ضمد، و 312 مسجداً في الريث، و 549 مسجداً في بيش، و 62 مسجداً في جزر فرسان، و 906 مساجد في الداير، و 666 مسجداً في أحد المسارحة، و 363 مسجداً في العيدابي، و 905 مساجد في العارضة، و 701 مسجد في الدرب، و 471 مسجداً في فيفا، و 452 مسجداً في هروب.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي، أهمية الالتزام بأوقات الصلوات حسب تقويم أم القرى، ومنع تسجيل صلاة التراويح، وعدم الإطالة في الصلوات ودعاء القنوت.// انتهى //11:16ت م0055