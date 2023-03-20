طريف 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسرصدت عدسة "واس" حركة الشراء في محال بيع الفاكهة والخضروات, والمراكز التجارية ومحال بيع القمح والحبوب والدقيق بمحافظة طريف قبيل دخول شهر رمضان المبارك, في ظل وفرة المواد الغذائية الأساسية والتموينية التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.ويواكب إقبال المستهلكين على شراء احتياجات رمضان, جهوداً رقابية تبذلها الجهات المعنية لرصد المخالفات والتأكد من تقيّد نقاط البيع بالأنظمة والتعليمات المقرّرة.// انتهى //11:17ت م0056