الدمام 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسبلغ عدد زوار فعالية الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"، التي نظمها تجمع الشرقية الصحي، في مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بمحافظة الخبر، والشبكات الصحية، أكثر من 4 آلاف زائر.وأوضح تجمع الشرقية الصحي ، أن عدد الزوار بلغ في مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك" أكثر من 800 زائر، فيما بلغ عدد الزوار في شبكات القطيف الصحية، والخدمات الطرفية الصحية في بقيق، والخفجي، ورأس تنورة، والصرار، وصفوى، أكثر من 2000 زائر، وأكثر من 1500 زائر في شبكتي الدمام والخبر الصحية.وأضاف أن الفعالية التي أقيمت في "سايتك" اشتملت على سبعة أركان توعوية هي التثقيف الصحي، ومضاعفات مرض السكري وتأثيره على صحة الفم والأسنان، والسلوكيات الصحية وأثرها على صحة الفم والأسنان، والفحص "العيادة المحمولة"، وأنا استطيع لأصحاب الهمم، والأطفال والترفيه، والتعريف بالخدمات الجديدة لصحة الفم، مشيرة إلى أنه خلال الفعالية تم توفير 250 موعداً في العيادة الوقائية للأطفال والتي سيتم جدولتها في العيادات خلال الأسبوعين القادمة.// انتهى //11:30ت م0058