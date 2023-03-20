سكاكا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قراراً بتشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية في القطاعين الخاص وغير الربحي، والمرتبطة بسموه وعضوية كلٍ من " وكيل الإمارة ، المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة والمشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة، رئيس جامعة الجوف، أمين منطقة الجوف، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف، جمعية جود الزراعية التعاونية ممثل مركز تمكين القطاع غير الربحي، أمين اللجنة معتز الخالدي، السكرتيرة التنفيذية للجنة المهندسة رشا الضلي ".وأوضحت إمارة المنطقة أن تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية في القطاعين الخاص وغير الربحي يهدف إلى دعم تنفيذ المبادرات والبرامج والفعاليات والإسهام في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى المنطقة ووضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج وتحفيز الشركات والمؤسسات على ممارسة أنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والإسهام في القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذلك تعزيز الوعي بمفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق التكامل والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتنظيم المساهمات الاجتماعية للشركات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أولويات الاحتياج التنموي بالمنطقة، ودعم تنفيذ المبادرات والبرامج والفعاليات المسهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى المنطقة، وكذلك تمكين وتشجيع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بالمنطقة للإسهام بدوره في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتقديم المحفزات التقديرية للشركات على المبادرات الاجتماعية المميزة في المنطقة.// انتهى //11:33ت م0059