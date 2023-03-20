الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأعلن نادي الصقور السعودي عن إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023م، خلال الفترة من 13 - 22 سبتمبر 2023م، في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.ويهدف المعرض إلى السعي نحو تطوير المحتوى الثقافي والتعليمي والمعرفي، والاهتمام بموروث الصقارة وهواة تربية الصقور والمهتمين بأسلحة الصيد، والحفاظ عليها، وتعزيز هذا الإرث التاريخي .ويسعى نادي الصقور السعودي من خلال إقامة هذا المعرض إلى المضي في تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يكون الرائد الأول في مجال التطوير والإبداع في هواية الصيد بالصقور وتربيتها ورعايتها، وأن يكون رافداً ثقافياً واقتصادياً ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، وذلك بإيصال رسالته التي تتمحور حول المحافظة والترويج للتراث والتقاليد التاريخية لثقافة الصيد بالصقور في المملكة.يذكر أن فعاليات النسخة الماضية من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأضخم من نوعه في المنطقة قد حقق نجاحات كبيرة، حيث تجاوز عدد الزوار نصف مليون زائر خلال عشرة أيام، وتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، وجناحاً لأدوات ومستلزمات التخييم، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية، وجناح صقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من الفعاليات المصاحبة.// انتهى //11:36ت م0060