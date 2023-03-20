سكاكا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسافتتحت جامعة الجوف مركز العيادات الطبية في المدينة الجامعية، والذي حظي مؤخرًا بتدشين سمو أمير منطقة الجوف خلال زيارته للجامعة لتدشين عدد من المشروعات التنموية .وتفقد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع المركز واطلع على التجهيزات النوعية للعيادات، والتقى بفريق العمل في العيادات من أطباء وفنيين وأعضاء فريق التمريض من منسوبي وطلبة الجامعة، والذي يقدم خدماته لطلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها وذويهم كمرحلة الأولى، فيما سيتم لاحقًا البدء باستقبال المراجعين من المجتمع المحلي.وأوضح الدكتور الشايع أن هذا المشروع يأتي بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة – أيدها الله – لكافة القطاعات في المملكة، مثمنًا لسمو أمير المنطقة تدشينه لهذا المركز ومتابعته ودعمه المستمر لكافة مناشط الجامعة.وأوضح عميد كلية الطب والمشرف على الخدمات الطبية الدكتور عبدالرحمن الدريويش أن المركز يحتوي على 15 عيادة تخصصية، يعمل بها 28 استشارياً وأخصائياً من أطباء وطبيبات كلية الطب بالجامعة، كالعيون، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، والمسالك البولية، والبصريات، والنساء والولادة وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.// انتهى //11:39ت م0061