بريدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم فعاليات "يوم المهنة التقني" الذي تنظمه جامعة القصيم بمقرها الرئيس بالمدينة الجامعية لمدة يومين ،بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ،ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .وتجول سمو أمير القصيم على عدد من الأركان المشاركة في فعاليات يوم المهنة ، واطلع على ما تحتويه أجنحة الشركات والجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص ، حيث تعد هذه الفعالية منصة للتوظيف والتعريف بأنشطة هذه الشركات واستعراض الفرص الوظيفية بها ، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى احتواء الفعالية على ورش عمل للباحثين عن عمل بغرض تمكينهم وتهيئتهم للدخول لسوق العمل.وتسعى الجامعة والوزارة من خلال تنظيم يوم المهنة التقني والذي يأتي كأحد برامج مبادرة مهارات المستقبل المقدم من الوزارة، للتعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية ،بمشاركة 40 جهة، و6 جلسات إرشادية، و8 ورش عمل، وذلك امتدادًا لحرص الجامعة والوزارة على تمكين الكوادر الوطنية ، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف من مختلف القطاعات، للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الجامعة ومبادرة مهارات المستقبل التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية من خلال دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، من خلال طرح الوظائف الشاغرة ، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي، حيث سيوفر يوم المهنة منصات توظيف بشكل مجاني لجميع المنشآت المشاركة في الفعالية.// انتهى //13:19ت م0090