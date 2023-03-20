لندن 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتداعيات أزمة غلاء المعيشة وارتفاع تكلفة فواتير الطاقة، مبرزةً تحذيراً من مركزِ أبحاثٍ بارز من انخفاض قيمة الأجور بمعدلات عالية بعد سنوات من الركود مقابل زيادة معدلات التضخم.وتناولت تحذير خبراء من أن أزمة البنوك التي حدثت الأسبوع الماضي ربما لا تعكس المستوى الحقيقي للمشكلة التي تواجه قطاع البنوك على النطاق الدولي.وكتبت صحف الاثنين عن ترقب نتائج محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته الأخيرة لموسكو المقررة مساء اليوم.وتناولت ارتفاع فرص مرشحة حزب "فيو تاي" المعارض في تايلاند، بايتونقتارن شينواتورا، للفوز في الانتخابات المقبلة بعد الإعلان الأخير عن حل البرلمان والحكومة.واستعرضت آثار العاصفة المدمرة "فريدي" التي ضربت موزنبيق وملاوي مؤخراً، مبرزة مناشدة المجتمع الدولي إلى تقديم مزيدٍ من الدعمِ أجل إغاثة المنكوبين.// انتهى //13:19ت م0091