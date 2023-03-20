سكاكا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسدشن رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع اليوم، حزمة من الأنظمة والمنصات والخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة الجامعة للتحول الرقمي، وتعزيز تجربة المستفيدين من خلال تقديم خدمات رقمية نوعية.وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الأنظمة والمنصات تمثل قفزةً نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لجميع مستفيدي الجامعة، وامتدادًا للدعم السخي من القيادة – أيدها الله – لكافة القطاعات، مشيرًا أن هذه المشروعات تأتي ضمن حرص الجامعة على تحقيق مستهدفات المملكة في التحول الرقمي والأمن السيبراني، مقدمًا شكره لوكالة الجامعة والإدارة العامة لتقنية المعلومات ومنسوبيها على ماتحققه من جهود بهدف تسهيل الوصول وتعزيز تجربة المستفيدين.وبين وكيل الجامعة الدكتور محمد بن مفرج الحويطي من جانبه، أن التدشين شمل العديد من الخدمات الإدارية والفنية والتعليمية، بإجمالي 17 نظاماً ومنصة، و 300 خدمة إلكترونية متنوعة، في إطار سعي الإدارة لتحقيق الريادة الرقمية لمنسوبيها وللمجتمع المحلي.يذكر أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات حصلت في وقت سابق على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة 9001 وشهادة الآيزو 20000 في إدارة خدمات تقنية المعلومات، كما حققت قفزات نوعية في معايير وضوابط التحول الرقمي الحكومي والأمن السيبراني.// انتهى //13:20ت م0092