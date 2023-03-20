بريدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم، توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين جامعة القصيم وعدد من الشركات، وذلك خلال افتتاحه ليوم المهنة التقني الذي تقيمه الجامعة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور معالي وزير الاتصالات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود.وبارك سموه توقيع هذه الاتفاقيات، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الجامعة بكافة كلياتها ومنسوبيها، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة، حيث تهدف مذكرات التعاون إلى إيجاد فرص تدريبية لطلاب الكلية التطبيقية وإكسابهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل وإعطائهم الأولوية بالتوظيف لدى الجهات الموقعة في حال وجود احتياج لديها.ووقعت الجامعة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع عدة شركات في مختلف المجالات وهي: شركة أيكيا، وجمعية عنيزة للخدمات الإنسانية، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وشركة نقي للمياه، وشركة الوسائل الصناعية، والمصنع الوطني للبولي إثيلين.// انتهى //13:25ت م0095