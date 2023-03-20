الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأطلقت جمعية المسؤولية المجتمعية أمس، فعاليات "هاكثون المسؤولية المجتمعية" على مسرح واحة الملك سلمان للعلوم في الرياض تزامناً مع احتفال المملكة بمناسبة اليوم السعودي للمسؤولية المجتمعية.ويهدف الهاكثون لتعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية السعودية 2030، بمشاركة (48) من طلبة الجامعات من الجنسين، حيث يُعد الأول من نوعه المعني بالمسؤولية المجتمعية وأحد أهم الأحداث الإلكترونية التقنية التي تجمع المبتكرين والتقنيين، ونخبة من المطورين تحت سقف واحد، وذلك لتطوير العمل وتقديم الحلول الإبداعية.وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا، أن الجمعية تستهدف من خلال الهاكثون فئة طلاب وطالبات الجامعات السعودية في مجال البرمجة والشبكات وتطبيقات الجوال من جميع مناطق المملكة، للوصول إلى صناعة خدمات مميزة لتطوير قطاع المسؤولية الاجتماعية، واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لتطوير القطاع.وأضاف المهنا أنه من ضمن أهداف الجمعية ابتكار حلول تقنية جديدة في تطبيقات الهواتف الذكية، وتبادل الخبرات بين المطورين لتقديم أفضل المخرجات، وذلك عبر ثلاث مجالات لعمل تطبيقات الهواتف الذكية، وهي: (المجال الاجتماعي "جودة الحياة"، والمجال البيئي "إعادة التدوير"، والمجال الاقتصادي "اقتصاد التعليم") كما تعمل الجمعية على تمكين المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الثلاث لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تأهيل موارد بشرية متخصصة، وإيجاد نماذج قيادية في المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //13:32ت م0098