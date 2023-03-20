الأحساء 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" لولوة بنت عواد الشمري، وأعضاء المجلس.واطّلع سموّه على نسخة الإصدار الثاني من دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية التي أطلقها المجلس خلال الفترة الماضية، ويعد المجلس أحد مُبادرات إمارة المنطقة الشرقية التنموية.وبحث اللقاء أوجه التعاون المُشترك بين محافظة الأحساء ومجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بما يخدم دعم الاحتياجات التنموية في المنطقة، ويعود بالنفع والتنمية الوطنية والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورفع أداء المؤشر السعودي لأهداف التنمية المستدامة.من جهتها أكدت الشمري أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للشراكة القائمة بين المجلس ومحافظة الأحساء إضافة إلى جولات "ابصر" لمحافظات المنطقة الشرقية بهدف تمكين المسؤولية الاجتماعية بما يُسهم بشكل فعّال في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، والتي تُعدّ إحدى محاور رؤية المملكة 2030‬، بدعم محور التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدفين الإستراتيجيين لـ "أبصر" المتمثل في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الجهات الحكومية و الخاصة، وإقامة شراكات إستراتيجية بين المجلس و الجهات المماثلة على المستوى المحلي بما يعود بالنفع على التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن المجلس أقام عدة أنشطة في محافظة الأحساء بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية بالمحافظة.// انتهى //13:36ت م0099