سكاكا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الشهر الجاري أكثر من 315 جولةً على أسواق السلع التموينية الأساسية والضرورية للمنتجات الاستهلاكية والرمضانية ومتابعة أسعارها ورصدها بشكل يومي.وأوضح مدير عام التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي أن هذه الزيارات تأتي مع زيادة الطلب على السلع الرمضانية خلال هذه الأيام لمتابعة توافرها بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك، واستقرار أسعارها خلال شهر رمضان المبارك، حيث شملت الجولات المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة.وأشار إلى استمرار الجولات الرقابية واستقبال البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة عبر التطبيق ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.// انتهى //13:37ت م0100