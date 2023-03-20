تبوك 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم غد, الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك وسيتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من جميع الجهات الخدمية المعنية ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //13:42ت م0104