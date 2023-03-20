الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسزار صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أمس ، بلديات محافظتي حريملاء وشقراء، وبلديات مركزي أشيقر والقصب، وذلك للاطلاع على أعمال المشاريع البلدية فيها والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجهها.وتضمنت جولة سمو الأمين زيارة مقر بلدية محافظة حريملاء، حيث كان في استقبال سموه محافظ حريملاء عبد الرحمن الغملاس وعدد من منسوبي البلدية ووجهاء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وجرى خلال الزيارة وقوف سموه على عدد من مشاريع المحافظة.وفي محافظة شقراء التقى سمو الأمين بمحافظ شقراء عادل البواردي في مقر البلدية، بحضور عدد من منسوبي البلدية وأهالي المحافظة، حيث تم خلال الزيارة أيضًا عقد اجتماع برئاسة سموه مع رؤساء بلديات (حريملاء، شقراء، ثادق، مرات، القصب، أشيقر) وذلك في قاعة اجتماعات بلدية شقراء، وتناول الاجتماع استعراض جهود وإمكانيات البلديات ومشاريعها، إضافة إلى مناقشة المقترحات والدعم المطلوب.كما زار سمو الأمين خلال جولته مقر جامعة شقراء، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف وأعضاء مجلس الجامعة، واطلع على أبرز مشاريع الجامعة والأدوار المحورية التي تقدمها في المحافظة.كذلك تضمنت جولة سموه زيارة القرية التراثية بمركز أشيقر والالتقاء بأهالي واعيان المركز، إضافة إلى لقائه بأهالي مركز القصب في القرية التراثية والاطلاع على تجربتهم في تفعيلها كوجهة سياحية خلال موسم ملح القصب.// انتهى //14:54ت م0127