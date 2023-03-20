القدس المحتلة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساعتدى مستوطنون اليوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متعددة من الضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن العشرات من المستوطنين اعتدوا على المحال التجارية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وحطموا واجهاتها، وذلك بالتزامن مع إعطاب مركبات فلسطينية في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.وفي مدينة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ست قرى في المدينة، واغلقت مداخلها وشرعت بعمليات دهم واسعة فيها.// انتهى //14:54ت م0128