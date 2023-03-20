الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي، بمناسبة تعيينه، يرافقه مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي.وتمنى معاليه, للغامدي التوفيق والنجاح في مهام عمله.// انتهى //14:54ت م0129