عام / وكيل إمارة الرياض يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الاثنين 1444/8/28 هـ الموافق 2023/03/20 م واس
الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس
استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي، بمناسبة تعيينه، يرافقه مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي.
وتمنى معاليه, للغامدي التوفيق والنجاح في مهام عمله.
// انتهى //
14:54ت م
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