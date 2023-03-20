الدوحة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسانخفض المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بنسبة 1.32 بالمئة، أي بواقع 130.42 نقطة ليصل إلى 9 آلاف و778.27 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 123 مليونا و413 ألفا و215 سهما، بقيمة 377 مليونا، و87 ألفا و244.361 ريال، نتيجة تنفيذ 16259 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //15:02ت م0131