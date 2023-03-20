الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسعرضت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 29 مشروعاً متصلًا بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.وطرحت وزارة المالية مشروعين الأول "نظام إيرادات الدولة" الذي يهدف إلى تحديث النظام ومواكبة التغيرات والتطورات التي يعيشها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 أبريل 2023م، أما المشروع الثاني "تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ لحماية المال العام، وتعزيز النزاهة والمنافسة والمساواة، وسينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 أبريل 2023م.من جهته، يسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى شمول مستفيدي الصندوق الخيري بمنتجات وبرامج البنك؛ لزيادة فعاليتهم في المجتمع ومساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني، عبر مشروع "تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية"، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 17 أبريل 2023م.بدورها، عرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشروع "إضافة فقرة جديدة في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية" للاستطلاع عبر المنصة؛ بهدف تفويضها بصلاحية القيام بالتسوية مع العملاء المخالفين، حسب الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء عن غرامات المخالفات المفروضة، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 أبريل 2023م.ولضبط عملية إنشاء وتطوير مباني الخدمات الاجتماعية الأهلية؛ وضمان ممارستها بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع "اشتراطات مباني الخدمات الاجتماعية الأهلية" للاستطلاع وإبداء المرئيات إلى تاريخ 2 أبريل 2023م.ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون السعودية فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.// انتهى //15:15ت م0133