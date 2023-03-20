نجران 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتب سموه اليوم، المدير العام لقطاع الآثار بهيئة التراث الدكتور عبدالله علي الزهراني، ومدير فرع هيئة التراث بالمنطقة المهندس بسام صالح بالحارث، وأعضاء فريق التنقيب السعودي.وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرًا عن أعمال فريق التنقيب الأثري بموقع الأخدود، ونتائج التنقيب للموسمين 2022 – 2023م.وأكد سمو أمير نجران أهمية المواقع الأثرية والتراثية بمنطقة نجران لما تحويه من إرث تاريخي لا يقتصر على المعثورات فحسب بل يحكي قصة الإنسان النجراني منذ نشأته حتى العصر الحديث، مبينًا ضرورة حماية تلك المواقع والتوسع في النشر العلمي الدقيق لها.كما تطرق فريق الهيئة إلى الجهود المقدمة لهم من الإمارة في دعم هيئة التراث حيال الحفاظ والمتابعة لجميع مواقع التراث الثقافي بمنطقة نجران، وأثنوا على جهود فرق التنقيب التي تعمل بكفاءات سعودية شابة من فرع هيئة التراث بالمنطقة.وثمن سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز الدور الذي تقوم به هيئة التراث بالمنطقة، في جميع مشاريعها ومبادراتها بالمنطقة ومحافظاتها.// انتهى //15:23ت م0134