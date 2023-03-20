الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأكملت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الرابعة والعشرين، الاستماع إلى تلاوة 86 متسابقاً ومتسابقة منذ بدء انطلاق التصفيات النهائي يوم الجمعة الماضية في أفرع المسابقة الستة، فيما تستمتع اللجان اليوم الاثنين إلى 19 متسابقاً ومتسابقة منهم 14 من البنين، و5 من البنات، ليصل مجموع من تم الاستماع لهم من قبل لجان التحكيم 105 متسابقين ومتسابقات من مختلف مناطق المملكة.وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن التصفيات النهائية للمسابقة المحلية يشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين والمحكمات أعضاء هيئات في عدد من جامعات المملكة، كما هيأت الوزارة الإمكانيات كافة لتيسير على المشاركين وتقديم خدمات نوعية وإلكترونية.يشار إلى أن الحفل الختامي سيقام بمشيئة الله تعالى غرة رمضان المبارك للبنين، فيما سيقام الحفل الختامي للبنات في اليوم الثاني من رمضان بمدينة الرياض.// انتهى //15:25ت م0135