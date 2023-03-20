الدمام 28 شعبان 1444هـ الموافق 20 مارس 2023م واسأصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، في ما يلي نصه:قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).أقدم / نايف بن أحمد بن سعيد القصابية ـ سعودي الجنسية ـ على قتل كل من / بلقاسم بن فرج بن أحمد الزبيدي، وخالد بن ماجد بن سعيد غزواني، وذلك بحرق منزلهما بالنار مما أدى لوفاتهما.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد ذلك من مرجعه.وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نايف بن أحمد بن سعيد القصابية (سعودي الجنسية) يوم الاثنين بتاريخ 28 / 8 / 444هـ الموافق 20 / 3 / 2023م بالدمام بالمنطقة الشرقية.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.// انتهى //15:26ت م0136