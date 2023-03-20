نجران 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الآثار والتاريخ بالمنطقة "جاتن" محمد بن هادي آل هتيلة، ورئيس اللجنة المنظمة لملتقى "نجران تاريخ وحضارة 2023م"، يُرافقه عدد من رؤساء اللجان العاملة في الملتقى.وأكد سموّه حرص القيادة الرشيدة على إبراز ما تزخر به البلاد من إرث حضاري وتاريخي وثقافي عريق، مشيرًا إلى ما تتميز به المنطقة من مواقع أثرية وتاريخية وتراثية، أسهمت في نجاح الملتقى الذي ضم نخبة من المهتمين والمتخصصين في التاريخ والآثار والتراث والعمارة، وعلم الإنسان، منوهًا بالتفاعل المجتمعي من أهالي المنطقة مع ضيوف الملتقى، ووعيهم العميق في صون تلك المواقع الأثرية والتراثية وإبرازها.وتسلم سمو أمير نجران التقرير الختامي والتوصيات النهائية لـ "ملتقى نجران تاريخ وحضارة 2023م"، الذي تضمن الجلسات العلمية عن تاريخ وآثار نجران منذ عصورها القديمة وصولًا إلى العصر السعودي الزاهر، حيث أُلقيت 23 ورقة علمية في موضوعات متنوعة عن تاريخ، وآثار، وتراث المنطقة في العصور القديمة، والعصور الإسلامية، والتاريخ الحديث، إضافة إلى موروث المنطقة وتراثها المتنوع في العصر السعودي الزاهر.وخرج الملتقى بعدد من النتائج والتوصيات المهمة التي دعت إلى المزيد من العناية والاهتمام بموروث المنطقة، وآثارها وتاريخها العريق وتوظيفها بما يسهم إيجابًا في خدمة عملية البناء والتنمية في منطقة نجران.// انتهى //15:33ت م0140