تبوك 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقه تبوك استعداده لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.وشملت الاستعدادات تهيئة 289 جامعاً ومسجدًا في تبوك و38 جامعاً ومسجداً في محافظة تيماء، و 210جامعاً ومسجداً في محافظة أملج ، و21مسجداً وجامعاً في محافظة الوجه ، و 141 مسجداً وجامعاً في محافظة ضباء ، و 26 في محافظة حقل , 50 في محافظة البدع, حيث تم توفير كل ما تحتاجه المساجد والجوامع بجميع الخدمات.// انتهى //16:47ت م0171