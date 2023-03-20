عدن 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 طن من التمور هدية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الجمهورية اليمنية.وثمّن مستشار وزير الإدارة المحلية منسق لجنة الإغاثة جمال بلفقيه الدور التي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة باليمن، مشيرًا إلى أن الهدية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة الصديقة.// انتهى //16:48ت م0173