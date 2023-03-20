الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساختتمت وزارة الثقافة مساء أمس العرض المسرحي الأدائي الكبير "ترحال" في حي الثليما بمحافظة الدرعية، وذلك بحضور تجاوز الـ10 آلاف متفرج خلال 18 يوماً من انطلاق العرض.ويهدف العرض المسرحي الذي يعد الأكبر في تاريخ المملكة، إلى الاحتفاء بالثقافة السعودية، وأبعادها الممتدة في تاريخ الجزيرة العربية، من خلال تقديم عروض أدائية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية.وشهد العرض الأخير من "تِرحَال" تفاعلاً كبيراً من الجمهور مع أداء الفرقة المكونة من مؤدّين سعوديين واعدين، ومجموعة من الفنّانيـن العالميين المتميزين، واعتمـد العرض علـى أحـدث التّقنيـات المسـرحية لتقديم أداء ساحر يجذب الجمهــور، بالإضافة إلى تنوع مختلـف من العناصـر الطبيعـة الخلابة على خشبة المسرح. وذلك عبر 17 مشهداً أدائياً ممزوجاً بأنغام الموسيقى الشرقية والعالمية.وتناولت أحداث المسرحية عدة شخصيات، أولها شخصية "سعد" الشاب السعودي الحالم والمتفوق والطموح الذي يسعى لتحقيق أحلامه، وشخصية " الجد " الذي ينقل خبراته إلى حفيده سعد من خلال كتاب " إرثنا "، وشخصية "الحلم" وهي فارسة تمثل فرصة الحياة، أما شخصية " الريح "؛ فهي شخصية رئيسية خيالية تجسد التحديات التي تواجه "سعد"، وشخصية " الخطاط " التي تزين المسرح بأجمل أشكال الخط العربي، بالإضافة إلى دور الفرقة التي تقدم العروض الأدائية المصاحبة للشخصيات.يأتي هذا العرض ضمن مساعي وزارة الثقافة إلى جعل الثقافة نمطاً للحياة، والاحتفاء بالهوية الثقافية السعودية، واكتشاف وتمكين المواهب الوطنية.// انتهى //16:48ت م0174