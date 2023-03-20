الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسرعى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي حفل توزيع جوائز القطاع التعاوني للعام 2022م، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة والمهتمين في القطاع التعاوني, وذلك ضمن سعي الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات التعاونية للاحتفاء بجهود الجهات والأفراد في تحقيق مستهدفات القطاع التعاوني ورؤية المملكة 2030.وبدئ الحفل باستعراض مدير الإدارة العامة للجمعيات التعاونية لأبرز منجزات القطاع التعاوني للعام 2022م, وتجارب الجمعيات والأفراد المتميزة في القطاع واستعراض مستهدفات العام المقبل.ثم كرم نائب الوزير للتنمية الاجتماعية, الجهات والتعاونيات والأفراد المتميزين في العام الماضي في القطاع. وحثهم على تقديم المزيد من النجاحات وتحقيق المزيد من المستهدفات الطموحة للقطاع في الأعوام المقبلة.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف من خلال هذا التكريم إلى تعزيز أهمية عمل القطاع التعاوني والنهوض به ودعمه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.// انتهى //16:48ت م0175