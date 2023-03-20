الطائف 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، اجتماع الجلسة الأولى للسنة الثانية من الفترة السادسة للمجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة بحضور أعضاء المجلس.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات في المجالات المتعلقة بالتنمية والتطوير في المحافظة، إضافة إلى استعراض التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة من المجلس، ودراسة عدد من التوصيات.وحث سموه جميع الأعضاء على الإسهام الفاعل في أعمال المجلس وبذل الجهد والتنسيق والعمل الجماعي، وإبداء الآراء والمقترحات ضمن جدول أعمال المجلس، في كل ما يحقق النمو والازدهار لمحافظة الطائف.// انتهى //17:10ت م0177