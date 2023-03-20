مكة المكرمة في 28 شعبان 1444 ه الموافق 20 مارس 2023 م واستنفذ وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية برئاسة شؤون الحرمين خمس مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن 17 برنامجاً تستهدف قاصدي المسجد الحرام، وزوار مكتبة الحرم المكي الشريف، ومكتبة المسجد الحرام، وطلاب وطالبات العلم.وأوضحت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي، أن المبادرات هي (مبادرة كنوز رمضانية وبرامجها نفحات رمضانية رقمية، وكنوز، ومبادرة في ظلال الحرم وبرامجها خُلق وهل هلاله وملتقى أهلاً رمضان، وليالي الطفل الرمضانية، والمسابقة الرمضانية، وتوعية الصيام والصحة في رمضان، ومبادرة متطوع وبرامجها مبادر وتطوعك حياة، ومبادرة سفراء الحرمين وبرامجها سفراء وحياكم وفوانيس، ومبادرة بناء وتنمية وبرامجها نعتز بخدمتكم ولقاءات رمضانية ومضات تاريخية لمكتبة الحرم المكي الشريف).وقالت: "نسعى من خلال هذه المبادرات إلى عرض ورقمنة أوعية المعلومات المختصة بشهر رمضان المبارك وعرضها للمستفيدين من خدمات المكتبة، إضافة إلى عرض الكتب والمطبوعات المتعلقة بالشهر الكريم وأحكامه في رفوف خاصة وبشكل مباشر، إضافة إلى إقامة عدة برامج وفعاليات إثرائية وثقافية عن البحث العلمي والكنوز العلمية والثقافية داخل المكتبة، وبرامج متخصصة في الأمن الفكري والوسطية والاعتدال.وأفادت أن البرامج المقدمة للأطفال داخل مكتبة المسجد الحرام تشمل عدة برامج تعليمية وتوعوية وترفيهية متعلقة بشهر رمضان للأطفال، إضافة إلى حزمة من البرامج لمنسوبات الوكالة ، مؤكدة أن الوكالة سيكون لها مشاركات خارجية مع عدة جهات حكومية وخاصة من خلال هذه المبادرات، تستهدف الجمهور الخارجي لتعريفهم بالدور الثقافي والعلمي والتربوي الذي تقدمة مكتبة المسجد الحرام، ومكتبة الحرم المكي الشريف.// انتهى //17:10ت م0178