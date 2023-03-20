الدمام 28 شعبان1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسنظمت غرفة الشرقية اليوم ورشة عمل بعنوان "آليات وفرص الاستثمار بالهيئة الملكية لمدينة الجبيل الصناعية"، طُرحت خلالها 56 فرصة استثمارية تنطوي عليها المدينة ما بين فرص استثمارية سياحية، وتعليمية، وخدمية وصحية وسكنية.وأكد مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني بالهيئة الملكية بالجبيل مانع آل منصور حرص الهيئة على استقطاب المستثمرين المميزين والعلامات التجارية العالمية المؤهلة في مجالاتهم الاستثمارية، ليتم التواصل معهم للاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية، وفق إجراءات الهيئة ,مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لأن تكون "الخيار الأفضل للمستثمرين في قطاع الصناعة والمساهم الرئيس في تقدم الصناعة واستدامتها في المملكة وذلك من خلال تطوير وتمكين وإدارة مدن صناعية مستدامة تشجع الابتكار وتوفر بنى تحتية متقدمة وخدمات مميزة وصولا لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يواكب طموحات الوطن والشركاء.وبين أن الجبيل الصناعية، عُدت في العام 2021 إحدى أكبر المدن الصناعية في العالم، إذ تشمل أكثر من35000 وحدة سكنية، و15 عيادة ومستشفى، و4 كليات ومعاهد، و116 مسجدًا، و5 شواطئ، و1500 منشأة تجارية، و97 مدرسة وروضة أطفال، و 19 حديقة ومتنزها، ويقدر نصيب كل ساكن ب89 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، كما حصلت المدينة على جائزة مدينة التعلم الأولى.ولفت النظر إلى أن هناك جملة من المحفزات للاستثمار في الجبيل الصناعية منها أنها مدينة ذات موقع إستراتيجي على وذات بنية تحتية بمعايير عالمية، فضلًا عن أن الهيئة الملكية تمنح اتفاقات طويلة المدى قد تصل على 50 عاما للمشاريع ذات الطابع الخاص، وغير ذلك من المحفزات.// انتهى //17:14ت م0179