سياسي / الآلية الثلاثية ترحب باتفاق الأطراف السودانية على خارطة طريق وجدول زمني لصياغة الاتفاق النهائي
الاثنين 1444/8/28 هـ الموافق 2023/03/20 م واس
الخرطوم 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس
أعربت الآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، عن أملها في أن تتوصل جميع الأطراف السودانية إلى اتفاق نهائي حول الحلول لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة بقيادة مدنية وإخراج السودان من أزمته الحالية.
ونقلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" عن الآلية الثلاثية، ترحيبها باتفاق الأطراف في اجتماعها أمس على خارطة طريق وجدول زمني لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي على أساس الاتفاق الإطاري.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر قد أعلن يوم أمس عن اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في الأول من أبريل المقبل.
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17:22ت م
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