الخرطوم 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأعربت الآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، عن أملها في أن تتوصل جميع الأطراف السودانية إلى اتفاق نهائي حول الحلول لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة بقيادة مدنية وإخراج السودان من أزمته الحالية.ونقلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" عن الآلية الثلاثية، ترحيبها باتفاق الأطراف في اجتماعها أمس على خارطة طريق وجدول زمني لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي على أساس الاتفاق الإطاري.وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر قد أعلن يوم أمس عن اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في الأول من أبريل المقبل.// انتهى //17:22ت م0180