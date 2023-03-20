الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وكيل وزارة شؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية والمشرف العام لمنطقة الخليج ودول منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا الدكتور أوصاف سعيد.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:22ت م0182