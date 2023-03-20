الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم ، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى المملكة سيرجي كوزلوف.وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الروسية في المجالات كافة، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، كما تم تبادل الآراء حول عددٍ من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات الخليجية - الروسية، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل خدمة المصالح المشتركة.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //18:12ت م0199