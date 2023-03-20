جدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسنظمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالبنك الإسلامي للتنمية اليوم، برنامجًا لبناء قدرات مستخدمي مركز ذكاء الأعمال بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى دعم قرارات الائتمان والاستثمار.ويتضمن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام عروضًا تقديمية وورش عمل ومناقشات تفاعلية مع خبراء الصناعة، إلى جانب دراسات حالة وأمثلة من واقع الحياة تحت عنوان "دور تبادل المعلومات الائتمانية وذكاء الأعمال في دعم قرارات التجارة والاستثمار"، مما يسهم في زيادة معرفة وفهم المشاركين حول مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال، ومجالات عمله الأساسية، والخدمات التي سيقدمها، إلى جانب أهمية المعلومات الائتمانية ومشاركة البيانات في اتخاذ القرار، وتدفق التجارة البينية، وتعزيز قطاع التصدير، بالإضافة إلى دعم الدول الأعضاء في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ذكاء الأعمال.// انتهى //18:15ت م0203