سكاكا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسافتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي فعاليات طب الأسنان بصحة الجوف، بمناسبة الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"، وذلك بالمركز الحضاري بمدينة سكاكا ، بمشاركة قطاعات صحة الجوف والقطاع الخاص.وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وتنظمها إدارة طب الأسنان بصحة الجوف، إلى توعية أفراد المُجتمع بأهمية وكيفية العناية بالأسنان، وتفعيل دور مؤسسات المُجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية، والدور الوقائي للقوى العاملة في مجال الأسنان، ومشاركة مُقدمي الخدمات الصحية في تنفيذ البرامج الوقائية الخاصة بصحة الفم والأسنان.وتتنوع أركان الفعاليات التي تستهدف أفراد المُجتمع من الأطفال، وأولياء الأمور، والأطباء والعاملين في القطاعات الصحية لتثقيفهم بالعناية بصحة الفم والأسنان وأثرها على صحة الفرد ما بين التثقيف الصحي، ومضاعفات مرض السكري وتأثيره على صحة الفم والأسنان، والسلوكيات الصحية وأثرها على صحة الفم والأسنان، و" أنا أستطيع " لذوي أصحاب الهمم، والتعريف بالخدمات الجديدة بصحة الفم .// انتهى //18:16ت م0204