الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في مكتبه نائب رئيس الحكومة الشعبية لمنطقة نينغشيا الصينية وانغ لي.وبحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاع الصناعة والتعدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة, إلى جانب استعراض المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمحفزات والتشريعات لجذب الاستثمارات في قطاعي الصناعة والتعدين.يذكر أن العلاقات بين المملكة والصين شهدت تطوراً كبيراً في كل المجالات في السنوات الأخيرة، ومن بينها مجال الصناعة والتعدين، وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين 36 مليار ريال في عام 2021، فيما وصلت واردات المملكة غير النفطية من الصين في العام نفسه نحو 112 مليار ريال.// انتهى //18:35ت م0207