الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم, وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين في جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد.وأكد معاليه أهمية تعزيز العلاقات الخليجية-الهندية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، وضرورة السعي المستمر في تعزيز علاقات التعاون من الطرفين لتحقيق مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في كافة المجالات، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وجمهورية الهند في سبتمبر 2022م، والاتفاقية الإطارية الموقعة بين مجلس التعاون والهند في أغسطس 2004م، ورغبة الجانبين في تعزيز الحوار الاستراتيجي السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والثقافي والتواصل بين الشعوب.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //18:36ت م0208