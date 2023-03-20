الأحساء 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساستضافت غرفة الأحساء اليوم، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ.والتقى سفير فيتنام والوفد المرافق خلال الزيارة، رئيس الغرفة عبدالعزيز الموسى وأمين الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، وعدداً من رجال الأعمال بالأحساء، حيث جرى تبادل الأحاديث الوديّة واستعراض حجم التبادل التجاري ومجالات الاستثمار والشراكة والفرص التجارية المتاحة في السوق الفيتنامي.كما جرى بحث فرص دعم العلاقات التجارية وتنمية الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين قطاعي الأعمال في البلدين الصديقين.كما أقيم معرض الكتالوجات الفيتنامية ببهو الغرفة الذي شهد عرض مجموعة من الكتالوجات التعريفية، والأقراص المدمجة والعينات والكتيبات المتنوّعة لشركات فيتنامية متنوّعة، تعمل في قطاعات عدة، فضلًا عن اللقاءات التعريفية الجانبيّة بين مسؤولي السفارة ورجال الأعمال في الأحساء.// انتهى //18:51ت م0210