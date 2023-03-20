الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسنظّم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية حفل تكريم شركاء النجاح في مبادرة سفراء تعزيز الصحة النفسية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.وأوضحت مشرفة المبادرة الأخصائية ندى بن عبود أن المركز يحرص على تبنّي المبادرات النوعية التي تُسهم في تعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع القطاعات المختلفة، مشيرةً إلى أنه جرى تكريم 30 سفيرًا لمبادرة تعزيز الصحة النفسية للعام 2022 م خلال الحفل، إضافة إلى 22 مدربًا ومدربة لمبادرة المساعدة النفسية الأولية، إلى جانب تكريم 27 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية عملت مع المركز في سبيل تعزيز الصحة النفسية لمنسوبيها والمجتمع.من جهته أبان المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب أن المركز يعمل على عدد من المبادرات التي تعزّز الصحة النفسية لدى المجتمع مثل مبادرة "سفراء الصحة النفسية" التي تهدف لتعزيز الصحة النفسية للموظفين وجعل مكان عملهم أكثر استقرارًا وصحة وإنتاجية، وكذلك برنامج المساعدة النفسية الأولية والذي تقوم فكرته على خطوات علمية وعملية للإسعافات النفسية الأولية للأمراض والاضطرابات النفسية ليتسنى للجميع تقديم المساعدة النفسية الأولية في حال الحاجة إليها، مؤكدًا أهمية رفع جودة حياة المجتمع من خلال برامج تعزيز الصحة النفسية، والتقليل من الوصمة المجتمعية للمرض النفسي وأهمية برامج الدعم النفسي للتخفيف من الآثار النفسية السلبية.// انتهى //18:52ت م0211