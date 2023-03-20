بيورس آيرس 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسوقعت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، اتفاقية ترجمة مهنية مع المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين المنعقد حالياً في بيورس آيرس بالأرجنتين، وبحضور أعضاء المجلس ومباركتهم.وقع الاتفاقية من الجانبين الرئيس التنفيذي للجمعية أمين الاتحاد العربي للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي ورئيس المعهد الدولي المدير التنفيذي أنتوني بولييس، حيث تأتي هذه الاتفاقية كثمرة لمذكرة التعاون التي أبرمت بين الجانبين في سبتمبر 2021، بمقر المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.وتشمل الاتفاقية ترجمة الاختبارات التجريبية لشهادة زمالة المراجعة الداخلية، وترجمة شهادة ممارس مهنة المراجعة الداخلية الصادرة من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، كما تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المعهد الدولي لإثراء المحتوى العربي المهني في المراجعة الداخلية، وتمكين المهنيين من متحدثي العربية من الحصول على الشهادات المهنية المقدمة من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.وأكد الشبيلي أهمية الاتفاقية المبرمة ودورها في رفع أعداد المهنيين الحاصلين على شهادات الاعتماد الدولية الصادرة من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين على الصعيد العربي، بالإضافة إلى أنها ستكون داعماً أساسياً لإثراء المحتوى العربي لمهنة المراجعة الداخلية.وأضاف: "الاتفاقية تعد نقطة الانطلاق الفعلي لأعمال الترجمة المهنية للغة العربية، والحلقة الأولى من سلسلة ترجمة المواد العلمية لشهادات الاعتماد الدولية الخاصة بمهنة المراجعة الداخلية".من جانبه أشاد بولييس، بالدور الرائد لأنشطة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين فيما يخص تطوير مهنة المراجعة الداخلية وتفاعلها المستمر مع أبرز المستجدات على ساحة المهنة وفق سير أعمال المعهد، وحرصها على المواءمة بين التطور العالمي للمهنة وأعمال الترجمة لهذه التطورات باللغة العربية"، مشدداً على أهمية هذه الاتفاقيات الموقعة بين المعهد والجمعية، وأثرها المتوقع على المهنيين في المراجعة الداخلية على المستوى العربي.// انتهى //19:43ت م0216