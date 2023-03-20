أبها 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأعلنت هيئة تطوير منطقة عسير عن فتح باب التسجيل في مبادرة "أجاويد" الرمضانية، التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، خلال شهر رمضان المبارك .واشترطت الهيئة تعبئة كامل النموذج من خلال رابط التسجيل التالي: ‏https://forms.gle/izMsXfamVWwnftvU9 ، والمشاركة في منافسات المبادرة، على تكون المشاريع ضمن مسارات المبادرة المعتمدة، وهي: "عطاء، و وعي، وقوة" و ألا تخالف أنشطتها الذوق العام وثقافة المجتمع وروحانية شهر رمضان، مع أهمية مراعاة جميع أنظمة وتعليمات الدولة بشأن إقامة الأنشطة والبرامج والندوات.وأتاحت الهيئة الفرصة للجنسين للمشاركة في العمل ضمن مسارات المبادرة، كما شددت على منع جمع التبرعات المالية والعينية أو التسويق لجمعها إلا من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.وكان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، قد وجه بإطلاق المبادرة خلال شهر رمضان المبارك، في 3 مسارات متنوعة تستهدف جميع أطياف المجتمع المحلي.وتأتي المبادرة التي ستنطلق مع أول أيام الشهر الفضيل تماشيًا مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير، في محور الإنسان، بمشاركة الأفراد ومجموعات التطوع والجهات الحكومية والخاصة والأهلية في المنطقة، تحت إشراف المحافظات وضمن معايير وشروط محددة.وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في رمضان، واستنهاض الهمم نحو خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية، ووضع برامج رمضان على جادة طريق إستراتيجية "قمم وشيم".ودعت هيئة تطوير عسير المحافظات لترشيح بحد أقصى 5 مبادرات مميزة في كل مسار للمنافسة على المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة، وسيحصل الفائزون على أوسمة التميز.// انتهى //20:02ت م0218