جدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الحفل السنوي لجمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بفندق الهيلتون.ووشاهد سموّه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان "مع كفى تحقق الأمل" تناول مسيرة المتعافين من الإدمان والبرامج المقدمة لهم ، كما تم استعراض إنجازات الجمعية خلال العام 2022م.عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة عبدالله الفايز كلمة أوضح خلالها، أن الجمعية تحتفل هذا العام بإنجازاتها التي أتت بتوفيق الله ثم جهود العاملين في الجمعية حيث تم تسخير جميع الإمكانات لمحاربة السموم وحفظ أرواح أبناء وبنات الوطن من شرور الإدمان ، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي توليه للجمعية لتكون متواجدة في جميع المنشآت الحكومية والأهلية ، كما قدم شكره للداعمين والرعاة لبرامج الجمعية.ثم دشّن سموّه العضوية الشرفية للجمعية.وفي الختام كرّم الأمير سعود بن جلوي الرعاة والداعمين ، وأبرز الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في مسيرة نجاح الجمعية وحفظ أبناء وبنات الوطن من السموم.// انتهى //20:07ت م0219