مكة المكرمة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسشاركت جامعة أم القرى ممثلة في معهد الابتكار وريادة الأعمال، بورشة حوارية في إدارة التفكير باستخدام منهجية سكامبر لخلق حلول ابتكارية، ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي للموهبة والإبداع 2023م، الذي نظمته إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، ومدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، وذلك عبر منصة "زوم"، تحت شعار " شباب يقود المستقبل".وأكد عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور رامي بن عبدالعزيز الفتني أن الاهتمام بالابتكار والإبداع تعاظم مؤخراً، نتيجة لقدرة الابتكار على حل كثير من المشكلات وتجاوزها، إضافةً للدور الفاعل والملموس للمعاهد والجامعات في إحداث تطورات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.واستعرضت وكيلة معهد الابتكار وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتورة غيداء السلمي، تقنيات أداة "سكامبر" لإدارة التفكير الإبداعي والمتمثلة في استبدال منتج أو خدمة ودمجها وتعديلها، وتدويرها أو إزالتها أو تغيير اتجاهها، مشيرةً إلى أن المؤسسات التعليمية المتقدمة تعمل على توظيف أدوات الإبداع لنشر ثقافة الابتكار ودمجه في العملية التعليمية.// انتهى //20:09ت م0220