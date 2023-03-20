العلا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسوقَّعت أكاديمية مهد الرياضية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا - اليوم- في العلا اتفاقية تعاون في المجال الرياضي، ولاكتشاف وتنمية وتطوير المواهب الرياضية.ووقَّع المذكرة رئيس أكاديمية مهد الرياضية، عبدالله بن فيصل حماد، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمر بن صالح المدني.وتضمَّنَت المذكرةُ التعاونَ المشتركَ لتطوير القطاع الرياضي في العلا، والاهتمام بالمواهب الرياضية وتطويرها، وافتتاح فرع "مهد" في محافظة العلا! وتطوير مجمع رياضي متكامل للرياضات، وتخطيط وتنفيذ برامج لاكتشاف المواهب، بالإضافة إلى توظيف الكوادر الإدارية والفنية للتدريب.// انتهى //20:24ت م0221