الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واستحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج - اليوم- حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية.وحصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.وأكدَ الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن.وأكد اللواء الدعيج من جانبه، أن كلية الملك فهد الأمنية قدمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية واحترافية فائقة وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب للملتحقات في هذه الدورة، حيث نَفَّذْنَ عددًا من الفرضيات، منها الدفاع عن النفس، الرماية، وعرض الفصيل الخاص.// انتهى //20:43ت م0225