الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأقامت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فعالية Demo Day ،بمشاركة 15 شركة ناشئة محلية وعالمية في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض؛ بهدف ربط الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب في قطاع الفضاء بالمستثمرين لتمكين ودعم الحلول الابتكارية لرواد الأعمال المحليين والدوليين، والعمل على تطوير منظومة قطاع الفضاء بالمملكة.وتهدف الفعالية التي تنظمها الهيئة تحت مظلة برنامج مسرعة الفضاء لتمكين رواد الأعمال في عدد من المجالات الفضائية؛ مثل سياحة الفضاء الاستكشاف، واتصالات الأقمار الاصطناعية، والتصوير الفضائي، حيث استعرضت الشركات المشاركة في البرنامج أعمالها على المستثمرين خلال الفعالية؛ للترويج لأفكارها وحلولها الابتكارية في مجال الفضاء.وكشفت الهيئة أن فعالية " Demo Day" تأتي في ختام برنامج مسرعة الفضاء الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر من العام الماضي،الذي يهدف إلى تعزيز قطاع الفضاء الوطني من خلال تطوير البِنية التحتية، وتمكين رواد الأعمال والشركات المحلية من تطوير حلول مبتكرة واستباقية.// انتهى //20:43ت م0226